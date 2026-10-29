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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والاستجابة لمطالب المواطنين

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قام المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بجولة ميدانية مفاجئة بمنطقة حى الصداقة الجديدة، رصد خلالها عدداً من المبانى المخالفة، موجهاً بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان لإحكام السيطرة على أراضى أملاك الدولة، والتصدى لجميع أشكال التعديات ومخالفات البناء، والحرص على التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم.

إزالة التعديات والتعامل الفورى مع مخالفات البناء

وعلى الفور، أعطى المحافظ تعليماته للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بسرعة إزالة جميع أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، مع التأكيد على التعامل الحاسم مع المخالفات، وعدم السماح بأى حالات مخالفة للقانون.

محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين ويوجه بدراستها

فى سياق متصل، حرص المهندس عمرو لاشين على الاستماع إلى مطالب واحتياجات عدد من المواطنين الذين إلتقى بهم خلال الجولة، موجهاً المسئولين المختصين بدراسة هذه المطالب والعمل على تلبيتها، وفقاً للإمكانيات المتاحة والقواعد المنظمة، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

تأتي هذه الجولة فى إطار حرص محافظة أسوان على تكثيف المتابعة الميدانية، والتصدى لمخالفات البناء والتعديات على أراضى أملاك الدولة، بالتوازى مع تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم فى ضوء أحكام القانون والإمكانيات المتاحة.

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