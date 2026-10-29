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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعفن الدماغ والعزلة الاجتماعية.. تحذيرات من مخاطر الإفراط في استخدام السوشيال ميديا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

في ظل التوسع المتزايد في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، تتزايد التحذيرات من التأثيرات النفسية والسلوكية للاستخدام المفرط للإنترنت، وما قد يترتب عليه من تشتت الانتباه وضعف التفكير النقدي وتراجع التواصل الإنساني. وأكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أهمية التعامل الواعي مع التكنولوجيا، وتحقيق التوازن بين الحياة الرقمية والعلاقات الاجتماعية الواقعية، لحماية الصحة النفسية وتعزيز الوعي المجتمعي.

تعفن الدماغ.. مخاطر الإفراط في استخدام السوشيال ميديا

حذر الدكتور وليد هندي من ظاهرة «تعفن الدماغ»، التي ارتبطت بالاستهلاك المفرط للمحتوى الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هذه الظاهرة قد ترتبط بضعف التركيز وتشتت الانتباه وتراجع القدرة على التفكير النقدي والاستدلال.

الإدمان الرقمي

وأشار إلى أن الإفراط في استهلاك المحتوى دون تمحيص قد يجعل الأفراد أكثر عرضة للتأثر بالشائعات والتلاعب بالأفكار، ما يستدعي تعزيز الوعي الرقمي والتحقق من المعلومات قبل تصديقها أو تداولها.

التكنولوجيا بين فرص المعرفة ومخاطر الاستخدام السلبي

وأوضح استشاري الصحة النفسية أن المشكلة لا تكمن في الإنترنت باعتباره أداة تكنولوجية، وإنما في طريقة استخدامه، ومدى قدرة الإنسان على التحكم في عاداته الرقمية بدلًا من أن تصبح التكنولوجيا مسيطرة على وقته وأفكاره.

الإدمان الإلكتروني

ولفت إلى أن الإنترنت أحدث تغيرات كبيرة في مجالات التعليم والعمل والتسوق، وأتاح فرصًا واسعة للوصول إلى المعرفة والتعلم عن بُعد، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة، وهو ما يعكس أهمية الاستفادة من إيجابيات التكنولوجيا مع تجنب آثارها السلبية.

العزلة والتنمر الإلكتروني.. أبرز الآثار النفسية السلبية

وأشار هندي إلى أن سوء استخدام الإنترنت قد يرتبط بعدد من المخاطر، من بينها التنمر الإلكتروني والنصب والتزييف العميق، إلى جانب العزلة الاجتماعية وتراجع التواصل الإنساني المباشر.

وشدد على أهمية التفرقة بين مجرد الوجود الجسدي مع الآخرين وبين التواجد الحقيقي الذي يقوم على الاهتمام والمشاركة والتواصل العاطفي، مؤكدًا أن الانشغال المستمر بالهواتف قد يحرم الأفراد من بناء علاقات إنسانية أكثر عمقًا.

التربية الأسرية ومواجهة مخاطر العالم الرقمي

وأكد أهمية دور الأسرة في الحد من التأثيرات السلبية للاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية، من خلال تشجيع الأبناء على ممارسة الأنشطة الواقعية، وتخصيص أوقات للحوار والتفاعل المباشر، والحد من الانشغال المستمر بالهواتف خلال التجمعات الأسرية.

كما دعا إلى الابتعاد عن أنماط الخمول المرتبطة بقضاء فترات طويلة في السرير مع الهاتف، واستثمار الوقت في أنشطة مفيدة تدعم الصحة النفسية والتواصل الاجتماعي.

الإدمان الرقمي

الديتوكس الرقمي.. خطوات لاستعادة التوازن

وشدد استشاري الصحة النفسية على أهمية تطبيق مفهوم «الديتوكس الرقمي»، من خلال حذف التطبيقات غير الضرورية، وتحديد أوقات واضحة لاستخدام الإنترنت، وتجنب الانشغال بمجموعات العمل خلال فترات الراحة والوجود مع الأسرة.

ودعا إلى تخصيص فترات يومية للابتعاد عن الشاشات، والتركيز على الأنشطة الواقعية والتواصل المباشر، مع ضرورة التحلي بالوعي عند التعامل مع المعلومات المتداولة، والاعتماد على المصادر الرسمية والمتخصصة للتحقق من صحتها، بما يساعد على الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا.

الإنترنت الصحة النفسية التنمر الإلكتروني السوشيال ميديا الإدمان الإلكتروني

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