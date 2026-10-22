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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

التهديد الرقمي الأكبر لمواقع الويب: ثغرة تهدد ملايين المواقع على الإنترنت

مطورو لغة PHP
مطورو لغة PHP
لمياء الياسين

أصدر مطورو لغة PHP تحديثات أمنية طارئة لمعالجة ثغرتين خطيرتين برقمي CVE-2026-109618 و CVE-2026-109619 بتقييم خطورة بلغ 9.2 من أصل 10، مما يهدد ملايين مواقع الويب حول العالم. 

تعليمات برمجية خبيثة

تتيح هاتان الثغرتان للمهاجمين تنفيذ تعليمات برمجية خبيثة عن بُعد والسيطرة الكاملة على الخوادم المتأثرة دون الحاجة لأي مصادقة مسبقة

توقف مؤقت

على الجانب الآخر من المتوقع أن تضطر  العديد من المواقع عديدة إلى التوقف مؤقتًا وذلك لتطبيق الإصلاحات، وسط العديد من التحذيرات من الإضطرابات التي قد تطال خدمات الإنترنت خلال الأيام المقبلة.

وقد يلاحظ العديد من المستخدمون خلال اليومين المقبلين لارتفاعًا في عدد المواقع والتي يتعذر إمكانية الوصول إليها، في ظل سباق لتحديث الأنظمة المتأثرة ومعالجة الثغرات قبل أن تتسبب في أضرار أوسع.

وفي السياق نفسه قد أعلن مطورو PHP، وهي لغة برمجة تُستخدم في تطوير مواقع الويب، أنهم سيصدرون تحديثًا لمعالجة ثغرتين أمنيتين، قد حصلتا على تقييم مرتفع للغاية قد بلغ حوالي 9.2 درجات من أصل 10 وفق مقياس CVSS 4.0 لتقييم خطورة الثغرات الأمنية.

لماذا تمثل ثغرة PHP مشكلة كبيرة؟

تُعد PHP لغة برمجة نصية تُستخدم في تطوير مواقع الويب، وقد لعبت دورًا محوريًا في بناء المواقع التفاعلية على الإنترنت لعقود، ما يجعلها واحدة من أقدم التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

وتجاوز انتشارها استخدامها التقليدي في برمجة صفحات الويب، إذ تعتمد عليها منصات وخدمات متعددة في تشغيل أجزاء أساسية من بنيتها التقنية.

ومن بين هذه المنصات أنظمة إدارة المحتوى Drupal وJoomla وMagento، إلى جانب "ووردبريس"، إحدى أكثر منصات النشر والتدوين انتشارًا على الإنترنت، والتي تعتمد عليها مواقع كثيرة لا تقتصر طبيعتها على المدونات.

وبعبارة أخرى، تشغّل لغة برمجة PHP أجزاءً أساسية من البنية التحتية التي يعتمد عليها عدد هائل من مواقع الإنترنت، وهو ما يوسع نطاق التأثير المحتمل للثغرات الأمنية المكتشفة حديثًا.

وتزداد المخاوف في ظل الاستخدام المتنامي للذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات الأمنية التي يمكن للمهاجمين استغلالها، فضلًا عن إمكانية توظيف هذه التقنيات في تنفيذ الهجمات الإلكترونية بصورة أكثر سهولة وسرعة.

ماذا يعني ذلك لمستخدمي الإنترنت؟

على الجانب الاخر لا يملك المستخدمون العاديون الكثير مما يمكنهم فعله لمعالجة المشكلة بأنفسهم، ما لم يكونوا يديرون خوادم ويب شخصية تعتمد على PHP. 

تعليمات برمجية خبيثة مطورو لغة PHP مواقع الويب برمجة صفحات الويب إدارة المحتوى

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