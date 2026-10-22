حريق في أحد المحركات اليسرى لطائرة من طراز إيرباص A320 بمطار خورخي تشافيز الدولي

ذكرت شركة "لاتام" للطيران أن رحلتها رقم LA2302، المتجهة إلى بيورا في شمال غرب بيرو، تعرضت لـ "حدث غير متوقع" على مدرج مطار خورخي تشافيز الدولي في العاصمة ليما.

وبحسب البيان الصادر الشركة ، فقد اندلع حريق في أحد المحركات اليسرى لطائرة من طراز "إيرباص A320" بينما كانت الطائرة تتخذ موقعها على المدرج.

وقالت الشركة : وقد فُعِّلت بروتوكولات الطوارئ وجرى إخلاء الركاب كإجراء احترازي، وذلك بعد أن أبلغ قائد الطائرة عن وجود مشكلة في جهاز الهبوط الأيسر.



كما أكدت شركة "لاتام إيرلاينز بيرو" لوسائل إعلام محلية أن جميع الركاب نزلوا بسلام، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.