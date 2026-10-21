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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من طراز ميراج 2000 دي.. تحطم طائرة عسكرية فرنسية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

تحطمت طائرة عسكرية فرنسية خلال الليل في مقاطعة “مورت وموزيل”، على بعد حوالي عشرين كيلومتراً شمال غرب مدينة نانسي. 

ووفق تقارير إعلامية ؛فيُعتقد أن الحادث وقع في حوالي الساعة 23:35 في منطقة تقع بين بلدات “روجفيل” و"دوميفر-أون-اي" و"ترامبلكور" .

وكن حانله ؛ أشار هنري ليموان، عمدة مدينة "بون-أ-موسون" إلى  أنه تم رصد حطام الطائرة باستخدام طائرة بدون طيار (درون). 

ووفقاً لشهادات عديدة جُمعت من الموقع، فقد سُمع دوي انفجار قوي وشوهدت كرة من اللهب في السماء لحظة وقوع الحادث.

 وعلى الفور، تم الدفع بفرق إنقاذ كبيرة، ضمت عشرات من رجال الإطفاء وعناصر الدرك وأفراداً من الجيش.

كما يشارك رجال الإطفاء التابعون للقاعدة الجوية 133 في "نانسي-أوشي"  في عمليات البحث، جنباً إلى جنب مع فرق الإنقاذ التابعة للمقاطعة. 

حلقت مروحية فوق المنطقة، في حين قامت فرق الإنقاذ بتمشيط الحقول والمناطق الحرجية لتحديد موقع الحطام بدقة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، قد تكون الطائرة من طراز “ميراج 2000 دي” ، لكن لم يتم تأكيد هويتها رسمياً بعد ، ولا يزال مصير العسكري (أو العسكريين) الذين كانوا على متنها مجهولاً في الساعات الأولى التي تلت الحادث. 

ومن المقرر أن تعقد السلطات مؤتمراً صحفياً صباح اليوم الأربعاء ، لتقديم تفاصيل حول ملابسات التحطم وما قد يترتب عليه من خسائر بشرية.

طائرة ميراج تحطم طائرة عسكرية فرنسية طائرة عسكرية فرنسية فرنسا

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