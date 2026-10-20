وسط أعمال السرقة والنهب.. فرنسا تعتزم نشر قوات عسكرية في الشوارع

قال وزير الداخلية ​الفرنسي لوران نونيز اليوم ‌الثلاثاء إن فرنسا ستنشر بعض القوات العسكرية لتعزيز ​قوات الشرطة خلال ​الاحتجاجات المزمعة يوم السبت ⁠المقبل.

مظاهرات فرنسا



وأضاف نونيز أمام ​الجمعية الوطنية "سننشر قوة سينتينيل ​بطبيعة الحال بديلا لقوات الأمن الداخلي... وذلك في المقام ​الأول لتخفيف العبء ​عن قوات الشرطة والدرك في مهمتهم ‌المتمثلة ⁠في الحفاظ على النظام".





وتأتي تصريحات نونيز بعد أن أعلن رئيس ​الوزراء سيباستيان ​لوكورنو ⁠أن نشر الشرطة خلال مظاهرات ​يوم السبت سيكون "ضخما"، ​وأن ⁠هدفه هو "العودة الفورية إلى النظام" عقب أعمال ⁠شغب ​عنيفة اندلعت مطلع ​هذا الأسبوع.

