وسط أعمال السرقة والنهب.. فرنسا تعتزم نشر قوات عسكرية في الشوارع

قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز اليوم الثلاثاء إن فرنسا ستنشر بعض القوات العسكرية لتعزيز قوات الشرطة خلال الاحتجاجات المزمعة يوم السبت المقبل.
مظاهرات فرنسا
وأضاف نونيز أمام الجمعية الوطنية "سننشر قوة سينتينيل بطبيعة الحال بديلا لقوات الأمن الداخلي... وذلك في المقام الأول لتخفيف العبء عن قوات الشرطة والدرك في مهمتهم المتمثلة في الحفاظ على النظام".
وتأتي تصريحات نونيز بعد أن أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن نشر الشرطة خلال مظاهرات يوم السبت سيكون "ضخما"، وأن هدفه هو "العودة الفورية إلى النظام" عقب أعمال شغب عنيفة اندلعت مطلع هذا الأسبوع.