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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت قناة “abc” الأمريكية بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح بعد تحطم طائرة صغيرة بالقرب من تقاطع في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا. 

وأشارت القناة الأمريكية إلى أنه يجري حاليا التحقيق في سبب الحادث.

وفي حادث أخر ؛ ذكرت السلطات أن أحد أفراد القوات الجوية الأمريكية توفي متأثراً بإصابات تعرض لها يوم السبت، أثناء هبوطه بالحبال من سقف ملعب "ألامودوم" في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، ضمن مراسم سبقت مباراة في كرة القدم الأمريكية الجامعية، خُصصت لتكريم القوات المسلحة والمحاربين القدامى.

ووقع الحادث قبيل انطلاق المباراة بين فريق البحرية وفريق جامعة تكساس في سان أنطونيو.

وقال أدريان كوري، أحد الشهود الذين حضروا المباراة -التي بلغ عدد حضورها أكثر من 23 ألف شخص في تصريح تليفزيوني: بمجرد أن بدأت الفرقة الموسيقية في العزف، سقط أحد الأشخاص".

وذكر شهود عيان أن الجندي -وهو أحد أفراد القوات الجوية- كان ضمن ثلاثة عسكريين يؤدون عرضاً للنزول بالحبال من سقف ملعب "ألامودوم"، من ارتفاع يبلغ 170 قدماً.

ولاية كاليفورنيا تحطم طائرة القوات الجوية الأمريكية جامعة تكساس ملعب ألامودوم

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