إصابة شخصين في حادث تحطم طائرة خفيفة شمال اليونان

أعلنت السلطات اليونانية اليوم /الأحد/ العثور على شخصين فاقدين للوعي تمامًا إثر تحطم طائرة خفيفة أحادية المُحرك قرب مهبط للطائرات في منطقة "كونتاريوتيسا" بإقليم بييريا شمال اليونان.
وذكرت السلطات اليونانية - في تصريحات أوردتها صحيفة /كاثميريني/ اليونانية:- "أن الطائرة سقطت في مجرى نهر جاف بالقرب من مهبط نادي بييريا للطيران، وتمكن رجال الإطفاء من العثور على الشخصين خارج حطام الطائرة ونقلهما إلى مكان آمن، حيث تولت طواقم الإسعاف نقلهما".
يُذكر أن مركز عمليات الإطفاء تلقى بلاغًا بالحادث في حوالي الساعة 1:50 ظهرًا بحسب التوقيت المحلي لمدينة أثينا، وشاركت في عملية الإنقاذ 8 عناصر إطفاء و4 سيارات إطفاء، بينما لم تُعرف بعد الحالة الصحية لفردي الطائرة.