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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

على مدار الساعة.. مياه القناة تكثف الرقابة على جودة الشرب في 3 محافظات

رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، علي متابعته المستمرة لمراحل غسيل وتعقيم شبكات مياه الشرب، بالاضافة الي فحص العينات علي مدار الساعة، بمختلف مراحل الإنتاج، ومطابقتها للمواصفات القياسية بجميع قري ومراكز ومناطق محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مع تطبيق وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء والوحدات المحلية والصحة.

وأكد المهندس أحمد التراس، علي جميع معامل المحطات أن جودة مياه الشرب المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، مؤكداً على الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات التشغيل القياسية، والتوسع في أعمال الرقابة وسحب العينات وإجراء التحاليل الدورية بمختلف مراحل الإنتاج بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة، بما يضمن وصول مياه شرب آمنة إلى جميع المواطنين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن مراحل أعمال غسيل شبكات مياه الشرب تتم بصورة دورية طبقاً للخطة الموضوعه، بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، لافتا إلى أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكات.

بينما أضاف المهندس أحمد التراس، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات ودار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، لعمل التحاليل المطلوبة يوميًا للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة، بما يضمن سلامة المياه المنتجة والحفاظ على جودتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة وأفضل للمواطنين على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأشار التراس، أن جودة مياه الشرب المنتجة تأتي في مقدمة أولويات العمل، موجّهًا بضرورة الالتزام الكامل باشتراطات التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة المتابعة الفنية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تؤثر على جودة المياه أوانتظام الخدمة بإقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بما يضمن تقديم مياه شرب آمنة وصحية للمواطنين.

وأوضح المهندس أحمد التراس، ان ادارات التوعية بمحافظات القناة تنفذ حملة توعوية بالمدارس، حيث تناولت أهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة الحفاظ عليها، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على شبكات المياه والصرف الصحي، ونشر السلوكيات الإيجابية والتي تسهم في استدامة الموارد المائية، وترسيخ المفاهيم التوعوية لديهم بأسلوب مبسط، وتأتي هذه الأنشطة في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المياه، والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة النشء والشباب، من خلال الندوات والأنشطة التفاعلية والحملات الميدانية، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على المياه وتحقيق الاستخدام الأمثل.

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