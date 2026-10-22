مصر: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري

أفادت قناة «إكسترا نيوز»، بأن مصر جددت تأكيد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وقيادتها، عقب استهداف مطار الملك فهد بمدينة الدمام، مشددة على دعم المملكة في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها.

وأكدت مصر أن استهداف المطار يمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي، واعتداءً على حركة الملاحة الجوية والمنشآت والأشخاص المدنيين بشكل عشوائي وغير مسؤول.

ورفضت مصر بشكل قاطع الممارسات التي من شأنها تصعيد الأزمة وزيادة التوترات الإقليمية، محذرة من تداعياتها على استقرار المنطقة، ومؤكدة مجددًا أن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي العربي والمصري.