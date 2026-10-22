الرئيس الصيني شي جين بينغ يدعو إلى تحسين نوعي ونمو كمي ملموس في الاقتصاد

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا، في خطاب ألقاه يوم الخميس، إلى تحقيق تحسين نوعي فعّال ونمو كمي معقول في الاقتصاد.

وقال شي: "علينا أن ندفع قدماً وبحزم نحو تحقيق تنمية عالية الجودة، وأن نلبي باستمرار احتياجات الشعب المتزايدة لحياة أفضل"، مشدداً على أهمية تعزيز التقدم الاجتماعي الشامل مع الحفاظ على الاستقرار.

كما أكد الرئيس الصيني، وفقاً للوكالة الرسمية، على ضرورة ترسيخ "القيادة المطلقة" للحزب الشيوعي الصيني على القوات المسلحة، والمضي قدماً في "البناء السياسي للجيش".

وتطرّق شي إلى مسألة إصلاح الجيش وتعزيز قدراته من خلال العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات البشرية وتكريس الإدارة القائمة على سيادة القانون.

وجاء هذا الخطاب في إطار الاحتفالات بالذكرى التسعين لـ "المسيرة الطويلة"؛ وهي سلسلة من عمليات الانسحاب التي قام بها "الجيش الأحمر" بقيادة ماو تسي تونغ، وذلك لتجنب قوات "القوميين" بقيادة شيانغ كاي شيك التي كانت تلاحقهم خلال عامي 1934 و1935.