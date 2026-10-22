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«منتدى مصر 2026» يُناقش مستقبل الاقتصاد والطاقة وإدارة الدّين في يومه الرابع .. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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«منتدى مصر 2026» يُناقش مستقبل الاقتصاد والطاقة وإدارة الدّين في يومه الرابع .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة «إكسترا نيوز» بأن فعاليات منتدى مصر 2026 تتواصل لليوم الرابع على التوالي بالعاصمة الجديدة، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بمشاركة نحو 9 آلاف مواطن، على أن تستمر الفعاليات حتى 24 أكتوبر الجاري، لمناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية، والاستماع إلى آرائهم وشواغلهم، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

الاستثمار والصناعة وفرص العمل على مائدة الحوار

وقالت شيرين مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من مقر المنتدى، إن فعاليات اليوم الرابع تركز على المحور الاقتصادي، من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية والموائد المستديرة التي تناقش أبرز التحديات والفرص الاقتصادية.

وأوضحت أن جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» تتناول التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع، وسبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الإنتاج والتصدير، بما يدعم توفير فرص عمل مستدامة.

«مسيرة الطاقة المصرية» تناقش أمن الطاقة وزيادة الإنتاج

وأضافت مراسلة «إكسترا نيوز» أن أجندة المنتدى تتضمن جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، التي تستعرض تطورات قطاعات الكهرباء والغاز والبترول والطاقة المتجددة.

وتناقش الجلسة سبل تعزيز أمن الطاقة، وزيادة الإنتاج، وتنويع مصادره، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، في إطار بحث آفاق المستقبل والتحديات المرتبطة بهذا الملف.

موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين

وتشمل فعاليات اليوم الرابع جلسة «موارد النقد وإدارة الدين»، التي تناقش مصادر النقد الأجنبي وأوجه استخدامه، ومدى السيطرة على الدين، بمشاركة الخبراء والوزراء والمسؤولين.

وتأتي هذه المناقشات ضمن المحور الاقتصادي للمنتدى، الذي يطرح عددًا من الملفات المرتبطة بالموارد المالية وإدارة الدين، ويتيح المجال لتبادل الرؤى بشأن التحديات الاقتصادية وأولويات التعامل معها.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والنمو المستدام

وأشارت شيرين مجدي إلى أن الأجندة تتضمن أيضًا جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، التي تستهدف توضيح مسارات الانتقال من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تحقيق نمو مستدام وشامل.

وتركز الجلسة على تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز الإنتاج، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للقطاع الخاص، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق نمو شامل.

ماذا يحتاج الاقتصاد المصري ليصل بصورة أسرع للمواطن؟

وتختتم المناقشات بجلسة «ماذا يحتاج الاقتصاد المصري ليصل بصورة أسرع للمواطن المصري؟»، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والمواطنين والشباب والخبراء والأكاديميين والمستثمرين والمجتمع المدني والبرلمانيين والأحزاب.

وتستهدف الجلسة مناقشة احتياجات الاقتصاد المصري، وسبل تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف، وطرح الرؤى بشأن الأولويات التي يمكن أن تسهم في جعل نتائج التحسن الاقتصادي أكثر انعكاسًا على حياة المواطنين اليومية.

وتتنوع موضوعات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026 بين الاستثمار والصناعة والطاقة وإدارة الدين والتحول الاقتصادي، في إطار توجه المنتدى لتعزيز الحوار المجتمعي والاستماع إلى مختلف الآراء بشأن القضايا الاقتصادية وأولويات المرحلة المقبلة.

منتدي مصر منتدي مصر 2026 الاستثمار والصناعة

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