نائب: منتدى مصر يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير الأداء الحكومي

أكد النائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن منتدى مصر يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وتحويل الأفكار والمقترحات إلى خطوات عملية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن أهمية المنتدى تنبع من قدرته على جمع مختلف الرؤى والخبرات في إطار حوار جاد يستهدف تطوير السياسات العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الخولي أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسات المنتدى ومتابعته للمناقشات وتدوينه بعض الملاحظات يعكس اهتمام القيادة السياسية بالاستماع إلى الأفكار المطروحة والتفاعل مع القضايا التي تمس حاضر الدولة ومستقبلها، ويؤكد أهمية الحوار المباشر في الوصول إلى حلول واقعية للتحديات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه المتابعة تمنح المناقشات أهمية إضافية، وتؤكد أن الهدف لا يقتصر على طرح الرؤى، وإنما يمتد إلى دراسة المقترحات والاستفادة منها في تطوير آليات العمل والأداء المؤسسي.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واهتمامه بمتابعة جلسات المنتدى ومناقشاته، يعكسان أهمية الربط بين الأفكار المطروحة ومتطلبات التنفيذ على أرض الواقع، لافتًا إلى أن نجاح مثل هذه الفعاليات يرتبط بمدى القدرة على الاستفادة من المخرجات والتوصيات، ووضع آليات واضحة لمتابعتها، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الخولي إلى أن المنتدى يفتح المجال أمام مناقشة عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، ورفع كفاءة المؤسسات، والاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل الكوادر الشابة القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، مؤكدًا أن التكنولوجيا لم تعد مجرد وسيلة لتيسير الإجراءات، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في دعم الاستثمار، ورفع الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة.

واختتم النائب سمير الخولي تصريحاته بالتأكيد على أن المرتقب من فعاليات منتدى مصر هو الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق، تستند إلى قراءة واقعية للتحديات والاحتياجات، وتحقق التكامل بين الرؤية الحكومية والخبرات المتخصصة والأفكار المبتكرة، مشددًا على أن القيمة الحقيقية للمنتدى ستتجسد في قدرته على تحويل النقاشات إلى نتائج ملموسة، بما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي، ويعزز كفاءة الخدمات، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للمواطن المصري.