ميدو ينتقد تدخل وائل جمعة في الأمور الفنية خلال مباراة الأهلي والقناة: إحراج كبير لعموتة

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على رد فعل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن وائل جمعة، مدير الكرة، خلال مباراة القناة.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية: "أنا اشتغلت في نادي الزمالك، ولعبت في أندية كبيرة، وعارف دور مدير الكرة، أنا أول مرة في حياتي أشوف مدير كرة واقف على الخط بيدي تعليمات للعيبة! أنا بصراحة مشوفتهاش قبل كده".

وأضاف: "ده إحراج كبير جدًا للمدير الفني، اللي بيحصل ده مش طبيعي، مش مقبول مدير الكرة يتدخل في الأمور الفنية، كل منصب ليه دوره، مدير الكرة شغله في الأمور الإدارية".

وتابع: “ثابت البطل، بقوته داخل الأهلي وشخصيته، أنا عمري ما شوفته واقف على الخط بيدي تعليمات للاعبين على الخط”.