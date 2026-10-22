هيثم حسن يقود هجوم سيلتيك أمام سيلتا فيجو بالدوري الأوروبي

يلتقي فريق سيلتيك الاسكتلندي مع نظيره فريق سيلتا فيجو الإسباني، مساء اليوم، في الجولة الثالثة بمرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتقام مباراة سيلتيك أمام سيلتا فيجو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لسيلتيك أمام سيلتا فيجو

في حراسة المرمى: سينيسالو.

في خط الدفاع: دونوفان - موراي - سكيلز - كيران تيرني.

في خط الوسط : ماكجريجور - باور-سيباستيان تونكتي.

في خط الهجوم: - بنيامين نيجرين - هيثم حسن - كاميلو دوران.

وكان سيلتيك، قد تعرض للهزيمة في لقاء الجولة الثانية أمام بنفيكا البرتغالي بنتبجة 4-1.