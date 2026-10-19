71 مباراة دون هز الشباك.. هيثم حسن يسجل رقمًا سلبيًا تاريخيًا

كشفت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، عن رقم سلبي سجله هيثم حسن، لاعب منتخب مصر ونادي سيلتك الاسكتلندي، بعدما تخطى الرقم السابق للاعب الإنجليزي السابق آلان سميث، الذي خاض 70 مباراة متتالية دون تسجيل أي أهداف.

وبحسب الشبكة، وصل هيثم حسن إلى 71 مباراة متتالية دون هز الشباك، ليصبح صاحب أطول سلسلة مباريات متتالية دون تسجيل أهداف، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم اللاعب الإنجليزي.

وأشارت «أوبتا» إلى أن سلسلة غياب هيثم حسن عن التسجيل بدأت منذ مايو 2025، وشملت مشاركاته مع منتخب مصر وريال أوفييدو وسيلتيك.

ويأتي هذا الرقم في ظل استمرار غياب اللاعب عن التسجيل خلال مبارياته الأخيرة، بعدما وصل إلى المباراة رقم 71 دون إحراز أي هدف.