لويس إنريكي: أحب مشاهدة برشلونة وأسلوب لعبنا يشبه الإسباني الفريق

أعرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن إعجابه بالطريقة التي يلعب بها فريق برشلونة، مؤكدًا أنه يستمتع بمشاهدة الفريق الكتالوني، ليس فقط باعتباره منافسًا، ولكن أيضًا بصفته مشجعًا له.

وقال لويس إنريكي، خلال تصريحات تلفزيونية: «أحب مشاهدة نادي برشلونة، ليس فقط بصفتي مدربًا منافسًا، بل مشجعًا للفريق».

وأضاف مدرب باريس سان جيرمان: «أحب الطريقة التي يلعبون بها، فهي جميلة جدًا، ونحن نشبههم كثيرًا في الأسلوب الذي نسعى إلى تطبيقه».

وتعكس تصريحات إنريكي، تقديره لأسلوب لعب برشلونة، الذي يعتمد على الاستحواذ والتحرك بالكرة وبناء الهجمات، مشيرًا إلى وجود أوجه تشابه بين الطريقة التي يقدمها الفريق الكتالوني والأسلوب الذي يسعى إلى تطبيقه مع باريس سان جيرمان.