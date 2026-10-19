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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على تجديد عقد محمد هاني | خاص

محمد هاني
محمد هاني
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن اقتراب إدارة الكرة من حسم ملف تجديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، بعد الوصول إلى مراحل متقدمة من المفاوضات بين الطرفين، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن استمرار اللاعب مع القلعة الحمراء.

 اللمسات الأخيرة على تجديد عقد محمد هاني 

 

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، إن إدارة الكرة تضع الرتوش الأخيرة على اتفاق تجديد عقد محمد هاني، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن التجديد بات وشيكًا، وقد يتم خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدر أن تجديد عقد محمد هاني سيمتد حتى عام 2029، مقابل حصول اللاعب على 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، إلى جانب 10 ملايين جنيه إضافية في صورة مميزات مالية ومكافآت مرتبطة بنسبة المشاركة والنتائج وتحقيق البطولات المحلية والقارية.

وأوضح أن المفاوضات شهدت اختلافًا في وجهات النظر بشأن بند نسبة المشاركة، بعدما تمسك محمد هاني بإلغائه من العقد الجديد، إلا أن إدارة الأهلي رفضت الاستجابة لهذا الطلب، في إطار تمسكها بالضوابط المالية والتعاقدية التي تعتمدها في تجديد عقود اللاعبين.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب طرح حلًا بديلًا لتقريب وجهات النظر، يتمثل في الحصول على 50% من قيمة عقده الجديد عند التوقيع، بدلًا من نسبة الـ25% التي كانت مطروحة، بهدف إنهاء الخلاف بشكل ودي والوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن المفاوضات اقتربت من نهايتها، وأن الأجواء الحالية تشير إلى إمكانية حسم الملف والإعلان عن تجديد عقد محمد هاني خلال الساعات المقبلة، في ظل رغبة الأهلي في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال السنوات القادمة.

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