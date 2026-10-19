لويس إنريكي يرفض مقارنة يامال بـ ميسي: الأفضل أن يصنع لامين طريقه الخاص

تحدث الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن المقارنات المستمرة بين مواطنه لامين يامال، نجم برشلونة، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مؤكدا أن اللاعب الشاب عليه التركيز على تطوير مستواه وصناعة هويته الخاصة داخل الملعب.

وشدد مدرب باريس سان جيرمان ، على أن الأهم بالنسبة إلى يامال هو الاستمرار في العمل على تحسين قدراته وتطوير جوانب لعبه المختلفة، بدلا من الانشغال بالمقارنات مع نجوم كرة القدم التاريخيين.

وقال لويس إنريكي: "أعتقد أن أهم شيء يفعله لامين هو محاولته أن يكون نفسه، وأن يواصل تطوير جوانب لعبه".

وأضاف: "لا أحب مقارنته بميسي، لأن ميسي بالنسبة لي أفضل لاعب في التاريخ، ومن الصعب أن يتفوق عليه أي لاعب في المقارنات.. الأفضل أن يركز لامين على تقديم أفضل نسخة من نفسه".

وتأتي تصريحات المدرب الإسباني في ظل تصاعد الحديث عن إمكانات لامين يامال، الذي أصبح أحد أبرز نجوم برشلونة، بفضل مهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفارق في المباريات، رغم صغر سنه.

ويستعد باريس سان جيرمان، لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، في لقاء يترقب خلاله الجمهور ظهور يامال أمام فريق يقوده مدربه السابق لويس إنريكي، الذي يعرف جيدا قدرات النادي الكتالوني وأسلوبه في اللعب.