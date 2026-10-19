قطع شوطًا طويلًا.. توفيق محمد يقترب من حجز مكانه في تشكيل الأهلي

تحدث طلعت يوسف، نجم الكرة المصرية والمدير الفني السابق للاتحاد السكندري، عن مستوى توفيق محمد، ظهير أيسر النادي الأهلي، وفرص مشاركته بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب اقترب من تثبيت أقدامه في مركز الظهير الأيسر بالفريق.

وقال طلعت يوسف، خلال حديثه مع الإعلامي هاني حتحوت، إن توفيق محمد سيحصل على فرصته في مركز الظهير الأيسر، خاصة في ظل عدم توافر بدائل طبيعية كافية في هذا المركز، موضحًا أن كريم فؤاد يجيد اللعب في أكثر من مركز، لكنه ليس ظهيرًا أيسر أساسيًا.

وأضاف أن مشاركة توفيق محمد بشكل تدريجي قد تكون ضرورية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن المدرب لا يقيّم قدرات اللاعب الفنية فقط، بل يدرس أيضًا شخصيته ومدى قدرته على التأقلم مع الفريق، وهو ما قد يكون وراء عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي حتى الآن.

وأوضح طلعت يوسف أن توفيق محمد يحتاج إلى بعض الوقت حتى يشعر بقيمة وجوده داخل النادي الأهلي، ويكتسب شخصية الفريق الذي ينافس على البطولات، إلى جانب التأقلم مع متطلبات مركزه، لكنه شدد على أن اللاعب قطع شوطًا طويلًا في هذا الجانب.

وتوقع نجم الكرة المصرية أن يقترب توفيق محمد من حجز مكانه في التشكيل الأساسي للأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تثبيته في مركز الظهير الأيسر سيحدث قريبًا.

وعن إمكانية مشاركة توفيق محمد أساسيًا في مباراة الأهلي المقبلة أمام القناة، أبدى طلعت يوسف اعتقاده بأن اللاعب قد يبدأ اللقاء، قبل أن يؤكد أن استمراره في التشكيل الأساسي وتثبيت أقدامه في المركز سيحدثان قريبًا.

كانت مشاركة توفيق محمد في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الزمالك قد فتحت باب النقاش حول أحقية اللاعب في الحصول على فرصة أكبر، في ظل رغبة الجماهير في الاعتماد على ظهير أيسر متخصص بدلًا من الاستعانة بلاعبين يشغلون مراكز أخرى.