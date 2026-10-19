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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير عزمي يعلق على أزمة ناصر منسي: معتمد جمال مش هيلاعبك بعد اللي عملته

ناصر منسي
ناصر منسي
سارة عبد الله

علق أمير عزمي مجاهد على واقعة إلقاء ناصر منسي، لاعب الزمالك، قميص النادي، مؤكدًا رفضه التام لهذا التصرف، ومشددًا على أن ارتداء قميص القلعة البيضاء شرف لأي لاعب.

وقال أمير عزمي مجاهد، في تصريحات تلفزيونية، إن تصرف ناصر منسي تجاه معتمد جمال، المدير الفني للفريق، قد يؤثر على فرص مشاركته في المباريات المقبلة.

وأضاف: «لما تعمل كده مع كابتن معتمد، تفتكر بعد كده هيلاعبك يعني؟»، في إشارة إلى تداعيات الواقعة على علاقة اللاعب بالجهاز الفني وإمكانية الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.

وتابع أمير عزمي مجاهد أنه يرفض أي تصرف يتضمن إلقاء قميص الزمالك، مؤكدًا أن قميص النادي يمثل قيمة كبيرة، وأن ارتداءه شرف لأي لاعب، وهو ما يستوجب احترامه وعدم التصرف بطريقة تسيء إلى النادي وجماهيره.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الأزمة التي أثارها ناصر منسي، بعد إلقائه قميص الزمالك، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير النادي، وسط مطالبات بالتعامل بحزم مع اللاعب والحفاظ على هيبة الفريق.

أمير عزمي مجاهد ناصر منسي الزمالك

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