ناصر منسي يجدد اعتذاره ويوضح حقيقة ما بدر منه في لقاء الجيش الراوندي

جدد ناصر منسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذاره لجماهير القلعة البيضاء وإدارة النادي والجهاز الفني وزملائه اللاعبين، عما بدر منه خلال المباراة الأخيرة.

وكتب ناصر منسي عبر خاصية «الاستوري» بحسابه على موقع «إنستجرام»، أن ما حدث كان نتيجة لحظة حماس وضغوط المباريات التي يتعرض لها اللاعبون بصفة عامة، مؤكدًا أن هذه الأمور تنقضي مع تحقيق الفوز والانتصارات.

وأكد لاعب الزمالك اعتذاره للجمهور والإدارة والجهاز الفني بقيادة الكابتن معتمد جمال، وزملائه اللاعبين، معربًا عن أمله في أن يكون القادم أفضل، وموجهًا رسالة دعم للجماهير لمساندة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ناصر منسي يعتذر للجهاز الفني ولاعبي الزمالك

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، حرص ناصر منسي على تقديم اعتذار للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال وعبد الناصر محمد مدير الكرة إلى جانب زملائه اللاعبين وذلك خلال تناول وجبة العشاء في خطوة تهدف إلى تهدئة الأجواء وإنهاء حالة الجدل التي صاحبت الواقعة.

ورغم اعتذار اللاعب، لا يزال موقفه النهائي داخل الفريق غير محسوم في ظل تمسك إدارة الزمالك بتطبيق اللوائح والحفاظ على الانضباط بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات خلال المرحلة المقبلة.

التحقيق يحسم مصير ناصر منسي مع الزمالك

ويستعد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك لتسليم تقرير رسمي إلى الشؤون القانونية بالنادي بشأن واقعة ناصر منسي، تمهيدا لبدء إجراءات التحقيق مع اللاعب بعد عودة بعثة الفريق من رواندا.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج التحقيق في تحديد الخطوات المقبلة بشأن اللاعب في ظل رغبة الإدارة في التعامل مع الواقعة وفقا للوائح الداخلية دون تجاهل أهمية الالتزام بقواعد الفريق واحترام قميص النادي.

الغموض يحيط بمشاركة ناصر منسي في التدريبات

ولا يتوقف تأثير الأزمة عند العقوبة المالية والتحقيق المنتظر إذ يرتبط موقف ناصر منسي من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بما ستسفر عنه الإجراءات التأديبية داخل النادي.

وفي الوقت نفسه، لم يتوجه مهاجم الزمالك مع بعثة الفريق إلى برج العرب في ظل إيقافه لحين التحقيق معه ليظل موقفه من العودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات المقبلة مرهونا بما ستقرره إدارة النادي عقب الانتهاء من التحقيق.