ماسك ايدها.. إمام عاشور مع ابنته بالزي المدرسي

شارك إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديدة برفقة ابنته، احتفالًا بأول أيام الدراسة، في لقطة عائلية لاقت تفاعلًا من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر إمام عاشور الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث ظهر ممسكًا بيد ابنته أمام المدرسة، فيما ارتدت الزي المدرسي وحملت حقيبتها، في مشهد عائلي لفت أنظار متابعي اللاعب.

ويحرص لاعب الأهلي على مشاركة بعض اللحظات العائلية مع متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب اهتمام الجماهير بأخباره وتفاصيل مشواره الكروي مع القلعة الحمراء ومنتخب مصر.

وعلى الصعيد الرياضي، يواصل إمام عاشور مشواره مع النادي الأهلي، بعدما جدد النادي تعاقده معه حتى عام 2030، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في الحفاظ على خدمات اللاعب خلال السنوات المقبلة، والاستفادة من إمكاناته في المنافسات المحلية والقارية.

ويُعد إمام عاشور من العناصر التي يعوّل عليها الأهلي في خط الوسط، في ظل قدراته على المساهمة في بناء الهجمات والوصول إلى مرمى المنافسين، مع تطلعاته لمواصلة تقديم مستويات مميزة بقميص الفريق والمنتخب الوطني.