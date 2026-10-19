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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

6 مباريات بلا فوز.. مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط بعد التعادل مع ليدز

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
منتصر الرفاعي

تتواصل النتائج المخيبة لآمال جماهير مانشستر يونايتد في الموسم الحالي بعدما اكتفى الفريق بالتعادل أمام مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "إيلاند رود" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز ليواصل الشياطين الحمر سلسلة التعثرات للمباراة السادسة على التوالي بمختلف المسابقات.

وفشل مانشستر يونايتد في استعادة نغمة الانتصارات بعدما شهدت مبارياته الست الأخيرة ثلاث هزائم وثلاثة تعادلات في سلسلة تعكس الصعوبات التي يواجهها الفريق في حسم المواجهات، وتضع الجهاز الفني أمام تحد كبير لاستعادة التوازن وتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

6 مباريات تلخص أزمة مانشستر يونايتد

وكشفت النتائج الأخيرة عن حجم المعاناة التي يعيشها مانشستر يونايتد بعدما عجز عن تحقيق أي فوز في آخر ست مباريات خاضها بمختلف البطولات وجاءت نتائجه على النحو التالي:

الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-0.

الخسارة أمام برايتون بنتيجة 3-2.

التعادل مع فولهام بنتيجة 1-1.

التعادل مع توتنهام بنتيجة 1-1.

الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0.

التعادل مع ليدز يونايتد بنتيجة 1-1.

وتكشف هذه السلسلة عن تراجع قدرة الفريق على تحقيق الانتصارات بعدما تنوعت أسباب التعثر بين الهزائم وفقدان النقاط بالتعادل ليصبح استعادة الثقة وتحسين الأداء من أبرز الأولويات أمام مانشستر يونايتد في المرحلة المقبلة.

تعادل جديد يزيد الضغوط على الشياطين الحمر

وفرض التعادل بنتيجة 1-1 نفسه على مواجهة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد بعدما افتتح بريان مبومو التسجيل لصالح الشياطين الحمر، قبل أن ينجح دومينيك كالفيرت لوين في إدراك التعادل لأصحاب الأرض ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما.

وبهذه النتيجة، وصل مانشستر يونايتد إلى أربعة تعادلات خلال أول سبع جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل صعوبة تحويل الفرص المتاحة إلى انتصارات تحسن موقفه في جدول الترتيب.

ويزيد التعثر الجديد من الضغوط على الفريق، الذي يحتاج إلى استعادة الفاعلية الهجومية والحد من الأخطاء المؤثرة من أجل تجاوز البداية المتذبذبة والعودة إلى المنافسة على حصد النقاط.

ليدز يواصل نتائجه الإيجابية على ملعبه

على الجانب الآخر، واصل ليدز يونايتد الحفاظ على سجله الإيجابي على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصلت سلسلته إلى ثماني مباريات متتالية دون هزيمة بواقع أربعة انتصارات وأربعة تعادلات.

وقدم التعادل أمام مانشستر يونايتد دفعة جديدة لأصحاب الأرض الذين نجحوا في الخروج بنقطة أمام منافس يضم مجموعة من العناصر المميزة بعدما عادوا في النتيجة عقب التأخر بهدف.

كما واصل دومينيك كالفيرت لوين حضوره التهديفي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفا منذ بداية الموسم الماضي، وفقًا للإحصائية الواردة، ليحتل صدارة قائمة اللاعبين الإنجليز الأكثر تسجيلا للأهداف خلال تلك الفترة.

وبين استمرار تعثر مانشستر يونايتد وتمسك ليدز بسجله الإيجابي على ملعبه انتهت المواجهة بتعادل جديد يمدد سلسلة غياب الشياطين الحمر عن الانتصارات ويزيد من أهمية المرحلة المقبلة للفريق الساعي إلى استعادة نتائجه المعتادة.

مانشستر يونايتد ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي برايتون فولهام توتنهام أتلتيكو مدريد

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