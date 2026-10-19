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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الاعتذار والعقوبة المالية.. ماذا ينتظر ناصر منسي في الزمالك؟

ناصر منسي
ناصر منسي
منتصر الرفاعي

لا تزال أزمة ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تلقي بظلالها على أروقة القلعة البيضاء بعد التصرف الذي صدر من اللاعب عقب تسجيل هدف الفوز أمام الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والذي دفع إدارة النادي إلى توقيع عقوبة مالية عليه وإحالته للتحقيق للحفاظ على الانضباط والالتزام داخل صفوف الفريق.

وتسببت الواقعة في حالة من الاستياء لدى مسؤولي الزمالك بعدما ألقى ناصر منسي قميص الفريق على الأرض عقب إحرازه هدف الفوز وهو التصرف الذي اعتبرته الإدارة غير مقبول ولا يتناسب مع قيمة قميص النادي رغم أهمية الهدف الذي منح الأبيض الانتصار في المواجهة الأفريقية.

ناصر منسي يعتذر للجهاز الفني ولاعبي الزمالك

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، حرص ناصر منسي على تقديم اعتذار للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال وعبد الناصر محمد مدير الكرة إلى جانب زملائه اللاعبين وذلك خلال تناول وجبة العشاء في خطوة تهدف إلى تهدئة الأجواء وإنهاء حالة الجدل التي صاحبت الواقعة.

ورغم اعتذار اللاعب، لا يزال موقفه النهائي داخل الفريق غير محسوم في ظل تمسك إدارة الزمالك بتطبيق اللوائح والحفاظ على الانضباط بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات خلال المرحلة المقبلة.

التحقيق يحسم مصير ناصر منسي مع الزمالك

ويستعد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك لتسليم تقرير رسمي إلى الشؤون القانونية بالنادي بشأن واقعة ناصر منسي، تمهيدا لبدء إجراءات التحقيق مع اللاعب بعد عودة بعثة الفريق من رواندا.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج التحقيق في تحديد الخطوات المقبلة بشأن اللاعب في ظل رغبة الإدارة في التعامل مع الواقعة وفقا للوائح الداخلية دون تجاهل أهمية الالتزام بقواعد الفريق واحترام قميص النادي.

الغموض يحيط بمشاركة ناصر منسي في التدريبات

ولا يتوقف تأثير الأزمة عند العقوبة المالية والتحقيق المنتظر إذ يرتبط موقف ناصر منسي من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بما ستسفر عنه الإجراءات التأديبية داخل النادي.

وفي الوقت نفسه، لم يتوجه مهاجم الزمالك مع بعثة الفريق إلى برج العرب في ظل إيقافه لحين التحقيق معه ليظل موقفه من العودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات المقبلة مرهونا بما ستقرره إدارة النادي عقب الانتهاء من التحقيق.

وتأتي الأزمة في توقيت يسعى فيه الزمالك إلى التركيز على ارتباطاته المحلية والأفريقية وهو ما يجعل حسم موقف ناصر منسي ضروريا لإنهاء الجدل الدائر حول اللاعب والحفاظ على حالة الاستقرار داخل الفريق قبل المواجهات المقبلة.

نادي الزمالك ناصر منسي دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي مسؤولي الزمالك معتمد جمال

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