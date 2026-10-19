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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض سلسلة من المواجهات المهمة خلال الأيام المقبلة في ظل ازدحام جدول مبارياته بين منافسات الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا حيث يسعى الفريق الأبيض إلى استعادة الانتصارات محليا ومواصلة مشواره القاري بنجاح.

وتنتظر الزمالك ثلاث مواجهات قوية خلال الفترة المقبلة تبدأ بلقاء بترول أسيوط في الدوري المصري ثم مواجهة الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا قبل العودة مجددا إلى المنافسات المحلية بمواجهة المقاولون العرب في جدول يتطلب جاهزية فنية وبدنية كبيرة من اللاعبين.

الزمالك ضد بترول أسيوط في الدوري المصري

يبدأ الزمالك سلسلة مبارياته المقبلة بمواجهة بترول أسيوط المقرر إقامتها الثلاثاء 20 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز في لقاء يتطلع خلاله الفريق الأبيض إلى حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة مع ضرورة التعامل بجدية مع المنافس وتجنب فقدان النقاط خاصة في ظل أهمية كل مواجهة خلال الجولات الأولى من المسابقة.

وتمثل المباراة فرصة أمام الزمالك لتصحيح المسار المحلي وتعويض أي تعثرات سابقة قبل تحويل التركيز إلى المواجهة الأفريقية المرتقبة أمام الجيش الرواندي.

الزمالك يستضيف الجيش الرواندي في إياب دوري أبطال أفريقيا

وعلى الصعيد القاري، يستضيف الزمالك فريق الجيش الرواندي يوم السبت 24 أكتوبر في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى حسم التأهل ومواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب القاري.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الجيش الرواندي بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت في رواندا يوم 16 أكتوبر ليمنح نفسه أفضلية قبل لقاء العودة.

ويطمح الزمالك إلى استثمار نتيجة الذهاب والخروج بنتيجة إيجابية أمام جماهيره من أجل تأكيد تفوقه وحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي مع ضرورة الحفاظ على التركيز وعدم منح المنافس فرصة العودة إلى أجواء المواجهة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة داخل القلعة البيضاء في ظل رغبة الفريق في الذهاب بعيدًا بالبطولة الأفريقية والمنافسة على استعادة اللقب وهو ما يتطلب التعامل بحذر مع مواجهة الإياب رغم التقدم في النتيجة الإجمالية.

الزمالك يختتم مبارياته المقبلة بمواجهة المقاولون العرب

ويعود الزمالك إلى منافسات الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء 28 أكتوبر، عندما يواجه المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ويسعى الفريق الأبيض إلى مواصلة حصد النقاط في الدوري خاصة أن المباراة تأتي بعد ارتباطين مهمين أمام بترول أسيوط والجيش الرواندي وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحدي الموازنة بين تجهيز اللاعبين والحفاظ على جاهزيتهم البدنية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة اهتماما بتدوير العناصر وفقا لحالة اللاعبين واحتياجات كل مباراة في ظل تلاحق المواجهات المحلية والقارية خلال فترة زمنية قصيرة.

وتأمل جماهير الزمالك أن ينجح الفريق في تجاوز هذه المرحلة بنتائج إيجابية، سواء على مستوى الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا بما يعزز طموحاته في المنافسة على البطولات خلال الموسم الحالي.

دوري أبطال أفريقيا نادي الزمالك الجيش الرواندي الدوري المصري مواعيد مباريات الزمالك القادمة

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