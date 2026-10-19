الإصابات تضرب الزمالك.. 7 غيابات عن مباراة بترول أسيوط

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكرًا مغلقًا في برج العرب، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة بترول أسيوط، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويخوض لاعبو الزمالك المران الأخير على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن يعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق، القائمة المختارة لخوض المباراة عقب انتهاء التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط في الثامنة مساء غد الثلاثاء، على استاد برج العرب، في إطار سعيه لمواصلة مشواره في مسابقة الدوري.

قائمة غيابات الزمالك

ويغيب عن الزمالك أمام بترول أسيوط كلا من محمد إسماعيل لخضوعه لبرنامج تأهيلي بعد كدمة الركبة ومحمود بنتايج الذي يخضع لمرحلة التعافي بعد الإصابة

ولم يحسم بعد مصير مشاركة أدم كايد في مباراة لترول أسيوط بسبب اصابة الكتف التي عانى منها الفترة الماضية.

وتعرض أحمد ربيع لكسر في الأنف كما لم يستعيد محمد إبراهيم جاهزيته الفنية بعدإصابته في الركبة.

وتم استبعاد ناصر منسي من المشاركة بناءا على قرار إيقافه بسببتصرفه الأخير في مبارة الجيش الرواندي