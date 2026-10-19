الزمالك يدرس التصعيد دوليًا في أزمة تسجيلات الـVAR بمباراة القمة

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مصدرًا داخل نادي الزمالك أكد إمكانية تصعيد النادي قانونيًا على المستوى الدولي، في أزمة مباراة القمة، بعد رفض اتحاد الكرة طلب الزمالك الاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية الفيديو «VAR».

الزمالك

وتأتي هذه التطورات في ظل تمسك الزمالك بطلب الاستماع إلى محادثات حكام تقنية الفيديو الخاصة بالمباراة، وسط ترقب لموقف إدارة النادي والخطوات القانونية التي قد تتخذها خلال الفترة المقبلة.

بدأت أزمة الزمالك واتحاد الكرة بعد مباراة القمة أمام الأهلي، بعدما اعترض النادي على بعض القرارات التحكيمية خلال اللقاء، وطالب بالاستماع إلى المحادثات التي دارت بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو «VAR»، للوقوف على تفاصيل الحالات الجدلية التي شهدتها المباراة. ومع رفض اتحاد الكرة طلب الزمالك بالاستماع إلى التسجيلات، تصاعدت الأزمة، ليظهر اتجاه داخل النادي نحو التصعيد القانوني على المستوى الدولي، وفقًا لما كشفه الإعلامي أحمد حسن نقلًا عن مصدر. وتترقب جماهير الزمالك موقف الإدارة النهائي والخطوات التي ستتخذها في ظل استمرار الخلاف حول تسجيلات تقنية الفيديو.