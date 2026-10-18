محمد فارس ينتقد موقف لجنة الحكام من تحليل حالات القمة: لازم نعرف معاييرها في ركلات الجزاء

انتقد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، موقف لجنة الحكام من عدم تحليل الحالات الجدلية في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن اللجنة كان يجب عليها توضيح رأيها في القرارات التحكيمية التي أثارت الجدل خلال اللقاء.

وكتب محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه كان من الضروري أن تحلل لجنة الحكام الحالات المثيرة للجدل في مباراة الأهلي والزمالك، وتعلن رأيها بشأن القرارات التي اتخذها الحكم السلوفيني.

وأشار فارس إلى تصريحات عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، التي أكد خلالها عدم تحليل المباريات التي يديرها حكام أجانب، معتبرًا أن هذا الموقف غير صحيح، موضحًا أن الاستعانة بحكام أجانب يجب أن تكون بهدف الاستفادة من خبراتهم وقراراتهم، وأن تحليل الحالات التحكيمية يمثل جزءًا من هذه الاستفادة.

وفي سياق متصل، رد فارس على تصريحات ماهر غريب، المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، بشأن أسباب عدم تحليل الحالات الجدلية، والتي ربط فيها الأمر بموقف رئيس لجنة الحكام من تصريحاته السابقة حول وجود ركلة جزاء للزمالك، وخشيته من إثارة غضب جماهير الأهلي.

ووصف مقدم برنامج «في ضهر الأهلي» هذا الطرح بأنه غير حقيقي ويقلب الحقائق، موضحًا أن لجنة الحكام تضم عددًا من الأعضاء والنواب، إلى جانب لجنة فنية تضم مجموعة من خبراء التحكيم، وبالتالي فإن تقييم الحالات لا يقتصر على رأي رئيس اللجنة وحده.

وأضاف فارس أن المعلومات التي لديه تشير إلى أن أغلب الآراء داخل لجنة الحكام تتفق مع قرار الحكم السلوفيني بعدم احتساب ركلات جزاء لصالح الزمالك في مباراة القمة.

وأكد الإعلامي أن اللجنة كان بإمكانها تحليل الحالات وإعلان معاييرها حتى في حال اختلافها مع قرارات الحكم، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه توضيح أسس التقييم التحكيمي للجماهير.

واختتم محمد فارس حديثه بالتأكيد على أهمية إعلان معايير لجنة الحكام ومقارنتها بقرارات الحكام الأجانب، لافتًا إلى أن 9 حكام أجانب، وفقًا لما ذكره، أجمعوا على عدم وجود ركلات جزاء لصالح الزمالك، متسائلًا عن المعايير التي تستند إليها اللجنة في تقييمها للحالات الجدلية.