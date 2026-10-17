سيف تقا: أداء الأهلي والزمالك "لم يعجبني" في مباراة القمة

شدد التونسي سيف تقا لاعب نادي وادي دجلة الحالي والإفريقي التونسي السابق، على أن المنافسة على التواجد ضمن الستة الكبار ستكون مشتعلة جدًا هذا الموسم بين جميع الأندية، مؤكدًا: بعد نهاية الجولات الست الأولى المنافسة ستكون شرسة للغاية على لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز.

وتابع "تقا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الزمالك فريق كبير لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه حتى لو بيزيرا، الأبيض يمتلك لاعبين جيدين خصوصًا من الشباب والناشئين، ولو عدنا لبدايات الموسم الماضي فالبرازيلي لم يكن بالفاعلية المطلوبة، لكنه وصل إليها مع نهايات الموسم والفريق استفاد منه وتوج باللقب، وبالتالي الزمالك قادر على تعويضه بناشئيه وشبابه لو حصلوا على الفرصة.

وأضاف لاعب الإفريقي التونسي السابق: أداء الأهلي والزمالك في مباراة القمة لم يرتق للمستوى المطلوب في أكبر مباراة تنتظرها الجماهير كل موسم، لكن هناك مقولة تقول في مثل تلك المباريات النتيجة أهم كثيرًا من الأداء.

واختتم سيف تقا حديثه: أداء لاعبو الأهلي اختلف كثيرًا الموسم الحالي عن الموسم الماضي، وأعتقد أن الثنائي إمام عاشور ومروان عطية هم الأفضل حاليًا في خط الوسط والقادرين على صناعة الفارق أمام أي منافس لأنهما كواليتي مختلف.