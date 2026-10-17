من فرحة الهدف القاتل إلى عقوبة مغلظة.. كواليس أزمة ناصر منسي في الزمالك | القصة الكاملة

تحولت فرحة ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتسجيل هدف الفوز أمام الجيش الرواندي إلى أزمة داخل القلعة البيضاء بعدما أثار تصرفه عقب الاحتفال بالهدف جدلا واسعا وانتهى الأمر بتوقيع غرامة مالية مغلظة عليه قبل أن يخرج اللاعب باعتذار علني لجماهير النادي مؤكدا تقبله العقوبة وتمسكه بعلاقته مع جماهير الفريق الأبيض.

وبدأت الأزمة خلال مواجهة الزمالك والجيش الرواندي التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب أماهورو في رواندا ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله ناصر منسي في الدقيقة 90 بعدما شارك بديلا خلال اللقاء.

ورغم أهمية الهدف الذي منح الزمالك انتصارا ثمينا خارج أرضه فإن تصرف المهاجم عقب التسجيل خطف جانبا كبيرا من الاهتمام بعدما ألقى قميص النادي على الأرض في واقعة أثارت غضب قطاع من الجماهير ووضعت اللاعب في دائرة الانتقادات رغم دوره الحاسم في تحقيق الفوز.

هدف في الدقيقة 90 يشعل الأزمة

دخل ناصر منسي إلى المباراة بحثا عن استغلال فرصة المشاركة ومساعدة الزمالك على تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره الإفريقي ونجح بالفعل في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل لقاء العودة في القاهرة.

لكن فرحة الهدف لم تمر بالشكل المعتاد بعدما جاء تصرف اللاعب بإلقاء قميص الزمالك على الأرض ليثير حالة من الجدل خاصة أن قميص النادي يمثل رمزا لجماهيره وهو ما جعل الواقعة تتجاوز حدود الانفعال داخل الملعب إلى أزمة تتعلق بعلاقة اللاعب بالنادي وأنصاره.

وأعاد المشهد فتح باب التساؤلات حول أسباب تصرف المهاجم والضغوط التي تحدث عنها عقب المباراة ومدى تأثيرها على رد فعله خلال الاحتفال قبل أن تتحرك إدارة الكرة لاتخاذ موقف حاسم من الواقعة.

عبد الناصر محمد يقرر تغريم ناصر منسي

وجاء رد فعل إدارة الكرة بالزمالك سريعا بعدما قرر عبد الناصر محمد مدير الكرة توقيع غرامة مالية مغلظة على ناصر منسي بسبب تصرفه خلال مواجهة الجيش الرواندي.

وجاء القرار في إطار التعامل مع الواقعة باعتبارها تصرفا غير مقبول بصرف النظر عن أهمية الهدف الذي سجله اللاعب أو قيمته الفنية للفريق في ظل ضرورة الحفاظ على الانضباط داخل صفوف الزمالك وعدم السماح بأن تتحول لحظات الانفعال إلى سلوك يثير غضب الجماهير.

وأكد مصدر داخل النادي التمسك بالعقوبة المالية رغم اعتذار اللاعب موضحا أن القرار اتخذ فور خروج ناصر منسي عن النص خلال الاحتفال بالهدف وأن اعتذاره للجهاز الفني وزملائه لم يغير موقف الإدارة بشأن الغرامة.

وشدد المصدر على أن الجهاز الفني تقبل اعتذار اللاعب لكن العقوبة ستظل قائمة في رسالة تؤكد الفصل بين احتواء الأزمة من الناحية المعنوية وبين تطبيق اللوائح الداخلية على تصرفات اللاعبين.

اعتذار داخل غرفة الملابس وتقبل العقوبة

حرص ناصر منسي على احتواء الموقف سريعا إذ اعتذر للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال وعبد الناصر محمد مدير الكرة وزملائه اللاعبين خلال تناول وجبة العشاء عقب انتهاء المباراة.

ولم يتوقف الأمر عند الاعتذار داخل الفريق إذ أعلن المهاجم تقبله الغرامة المالية بعدما أُبلغ بقيمتها كما أكد في مقطع فيديو سجله عقب اللقاء مباشرة أنه لا يقصد الإساءة إلى أي شخص وأنه يحترم أي قرار تتخذه إدارة الكرة بالنادي.

وقال منسي في تصريحات عبر تطبيق «زملكاوي» إنه كان يمر بضغوط خلال الفترة الماضية لكنه شدد على عدم تعمد الإساءة عقب تسجيل الهدف معربا عن أمله في إسعاد جماهير الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وعكست هذه التصريحات محاولة اللاعب توضيح موقفه والتأكيد على أن ما حدث كان مرتبطا بحالة الضغط والانفعال التي تحدث عنها وليس تعبيرا عن عدم احترام النادي أو جماهيره.

رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك

ومع اتساع الجدل حول الواقعة حرص ناصر منسي على توجيه رسالة مباشرة إلى جماهير الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» قدم خلالها اعتذارا واضحا عن إلقاء القميص على الأرض معترفا بأن تصرفه كان خاطئا ولا يمكن تبريره بالضغوط أو الانفعال.

وأكد المهاجم أن جماهير الزمالك تمثل له السند والدعم وأن النادي منحه الثقة والفرصة مشددا على تقديره لما قدمه له الفريق الأبيض طوال مسيرته.

وقال منسي في رسالته إن الزمالك بالنسبة له ليس مجرد نادٍ بل بيت وعائلة وانتماء مؤكدا أن علاقته بالجماهير أكبر من أي موقف عابر وأنه لا يريد أن يكون تصرفه سببا في الإساءة إلى العلاقة التي تجمعه بهم.

وأضاف اللاعب أنه يتقبل غضب الجماهير التي تأثرت بما حدث مقدما اعتذاره لكل زملكاوي شعر بالاستياء من تصرفه ومتعهدًا بأن يكون الرد الأفضل من خلال أدائه واجتهاده داخل الملعب.

واختتم رسالته بالتأكيد على اعتزازه بالزمالك وجماهيره في محاولة لطي صفحة الأزمة واستعادة ثقة الأنصار بعد الموقف الذي أثار الجدل عقب تسجيل هدف الفوز.

الزمالك يغلق الملف.. والعقوبة مستمرة

ورغم الاعتذار الذي قدمه ناصر منسي فإن إدارة الكرة في الزمالك تمسكت بتطبيق العقوبة المالية مع التأكيد على أن اعتراف اللاعب بخطئه وتقبله القرار يمثلان خطوة مهمة لإنهاء الأزمة دون التراجع عن الإجراءات التي اتخذت بحقه.

وبحسب المصدر داخل النادي فقد تقبل اللاعب العقوبة واعترف بخطئه أمام الجهاز الفني وزملائه فيما جرى احتواء الموقف داخل الفريق لتنتهي الأزمة من الناحية الداخلية مع بقاء الغرامة المالية قائمة.

ويعكس موقف الزمالك رغبة الإدارة في الحفاظ على الانضباط داخل غرفة الملابس والتأكيد على أن تسجيل الأهداف الحاسمة لا يعفي أي لاعب من المسؤولية عن تصرفاته في الوقت الذي يمثل فيه اعتذار منسي محاولة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.