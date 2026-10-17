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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة نبيه يشن هجومًا حادًا على ناصر منسي بعد واقعة القميص

ناصر منسي
ناصر منسي
رباب الهواري

شن أسامة نبيه، نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا قويًا على ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب تصرفه عقب تسجيل هدف الفوز في شباك الجيش الرواندي، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالب نبيه بتوقيع عقوبة أكثر صرامة على مهاجم الزمالك، مؤكدًا أن العقوبة المالية التي أعلن النادي توقيعها على اللاعب لا تتناسب مع حجم الواقعة، من وجهة نظره، مشددًا على ضرورة فرض الانضباط داخل صفوف الفريق الأبيض.

أسامة نبيه يطالب بإيقاف ناصر منسي لأجل غير مسمى

وقال أسامة نبيه، خلال ظهوره عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن ناصر منسي يستحق الإيقاف لأجل غير مسمى، بدلًا من الاكتفاء بتوقيع عقوبة مالية مغلظة، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات تستوجب موقفًا حاسمًا من الجهاز الفني والإدارة.

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق أن مدير الكرة بنادي الزمالك، عبد الناصر محمد، كان ينبغي عليه التشاور مع المدير الفني معتمد جمال قبل اتخاذ قرار العقوبة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين المسؤولين عن الفريق في التعامل مع مثل هذه الأزمات.

وأوضح نبيه أنه كان يتمنى أن يتدخل معتمد جمال لرفض الاكتفاء بالعقوبة المالية، والمطالبة بتوقيع عقوبة أكبر على اللاعب، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات خلال الفترة المقبلة.

نبيه: الزمالك لن يقف على لاعب

وشدد أسامة نبيه على أن نادي الزمالك لا يعتمد على لاعب بعينه، مؤكدًا أن الفريق يمتلك القدرة على تحقيق الانتصارات بمختلف العناصر المتاحة، وأن الحفاظ على الانضباط داخل غرفة الملابس يجب أن يكون أولوية للجميع.

وقال نبيه إن الزمالك لن يتوقف على غياب أي لاعب، مضيفًا أن الفريق قادر على الفوز وتحقيق أهدافه مهما كانت الأسماء الموجودة في التشكيل.

الزمالك يعاقب ناصر منسي بعد واقعة القميص

وكانت إدارة الزمالك قد أعلنت توقيع عقوبة مالية مغلظة على ناصر منسي، بعد إلقائه قميص الفريق خلال احتفاله بتسجيل هدف أمام الجيش الرواندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز بهدف دون رد على منافسه الرواندي، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، ليضع الفريق الأبيض قدمًا في الدور المقبل، قبل مواجهة الإياب التي يسعى خلالها لحسم التأهل ومواصلة مشواره القاري

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة ناصر منسي

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