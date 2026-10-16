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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناصر منسي يوضح حقيقة الجدل المثار حوله احتفاله بهدف الزمالك في الجيش الرواندي

معتمد جمال
معتمد جمال
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تصريحات ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشأن الجدل المثار حول احتفاله عقب تسجيل هدف الفوز أمام الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد ناصر منسي أنه لم يقصد الإساءة إلى أي شخص عقب تسجيل الهدف، موضحًا أنه كان يعيش حالة من الضغط خلال المباراة، وهو ما دفعه إلى التصرف بتلك الطريقة.

الزمالك والجيش الرواندي

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ناصر منسي هدف الفوز لصالح الزمالك في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، ليمنح الفريق الأبيض أفضلية قبل مواجهة الإياب، التي يسعى خلالها إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، وفقًا للمعلومات الواردة.

الإعلامي أمير هشام أمير هشام فيسبوك ناصر منسي الزمالك

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