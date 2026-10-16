يضع قدما في دور المجموعات.. الزمالك يفوز على الجيش الرواندي بهدف نظيف بدوري أبطال أفريقيا

نجح فريق الزمالك في الفوز على فريق الجيش الوطني الرواندي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمعهما في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 90 من عمر اللقاء بتسديد زاحفة في مرمى الجيش الرواندي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر الجاري، على إستاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساءً.

تشكيل الزمالك

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراس المرمي: المهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - عبد الله الزناري - عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد ربيع - عبدالله السعيد

خط الهجوم: عدي الدباغ - حسام أشرف - شيكو بانزا.

البدلاء:

محمد صبحي - أحمد حسام - محمد فرج - محموج جهاد - إيشو - محمد حامد - احمد الجفالي - ناصر منسي - أحمد شريف.