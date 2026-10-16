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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يصل ستاد أماهورا استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد أماهورا بكيجالي، استعدادًا لخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء القمة المرتقب.

كان معتمد جمال المدير الفني، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في السابعة مساء اليوم  الجمعة، على ستاد أماهورو في كيجالي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساءً

نادي الزمالك الزمالك ستاد أماهورا كيجالي الجيش الرواندي بطولة دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا

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