موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام الجيش الوطني الرواندي، في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027.

ويسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب في القاهرة، وتساعده على مواصلة مشواره في البطولة القارية، في ظل طموحات جماهيره بالمنافسة على اللقب الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي

تنقل قناة «إم بي سي 2» مباراة الزمالك والجيش الوطني الرواندي، التي تقام على استاد أماهورو في العاصمة كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الزمالك في استغلال خبرات لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع المواجهات القارية، من أجل العودة بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة المرتقب في القاهرة.

الزمالك يبحث عن بداية قوية في دور الـ32

يدخل الزمالك مواجهة الجيش الرواندي بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تجاوز الدور التمهيدي الأول من البطولة الأفريقية، عقب تفوقه على فريق إيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا في لقاء العودة بأربعة أهداف دون رد، في المباراتين اللتين أقيمتا على استاد القاهرة الدولي.

ويطمح الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة معتمد جمال، إلى مواصلة النتائج الإيجابية في البطولة القارية، والعودة من رواندا بنتيجة تمنح اللاعبين أفضلية قبل مباراة الإياب، خاصة أن تحقيق نتيجة جيدة خارج الأرض سيخفف الضغوط على الفريق في لقاء الحسم بالقاهرة.

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا للتعامل مع ظروف المباراة، في ظل رغبة الزمالك في مواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الزمالك لمواجهة الجيش الوطني الرواندي

اختار معتمد جمال قائمة تضم 24 لاعبًا للسفر إلى رواندا وخوض مواجهة الجيش الوطني، وجاءت الأسماء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان، محمد عواد، محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد فرج، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، مصطفى الزناري، أحمد حسام، أحمد فتوح، أحمد خضري.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، محمود جهاد، أحمد عبد الرحيم إيشو، آدم كايد، عبد الله السعيد، شيكو بانزا، أحمد الجفالي، محمد حمد.

خط الهجوم: حسام أشرف، ناصر منسي، أحمد شريف، عدي الدباغ.

وتضم القائمة مجموعة من العناصر التي يعول عليها الجهاز الفني في تحقيق التوازن بين الجوانب الدفاعية والهجومية، مع السعي لاستغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المنافس وحسم المواجهة بنتيجة إيجابية.

غياب محمود بنتايج عن الزمالك في رواندا

يفتقد الزمالك جهود المغربي محمود بنتايج خلال مواجهة الجيش الوطني الرواندي، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بسبب الإصابة، التي أثبتت الفحوصات الطبية أنها تمزق في العضلة الخلفية.

ويحتاج بنتايج إلى فترة علاج وتأهيل تتراوح بين 21 يومًا وأربعة أسابيع، ما يحرمه من المشاركة في المباراة المرتقبة، ويفرض على الجهاز الفني البحث عن البديل المناسب لتعويض غيابه خلال المواجهة الأفريقية.

ويعمل معتمد جمال وجهازه المعاون على تجهيز العناصر المتاحة بالشكل الأمثل، من أجل التعامل مع صعوبة اللعب خارج الأرض، وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص الزمالك في حسم التأهل إلى الدور التالي خلال مباراة الإياب بالقاهرة.