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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك ضد الجيش الرواندي.. موعد المباراة اليوم والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي، مساء اليوم الجمعة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض للعودة بنتيجة إيجابية من كيجالي.

وتأتي المباراة في توقيت مهم للزمالك، الذي يتطلع إلى استعادة الانتصارات بعد خسارته أمام الأهلي بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز، والتركيز على مشواره القاري.

موعد مباراة الزمالك ضد الجيش الرواندي

تقام مباراة الزمالك ضد الجيش الرواندي اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وكان الزمالك قد تأهل إلى هذا الدور بعدما حقق الفوز على إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الدور التمهيدي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الجيش الرواندي

يمكن للجماهير مشاهدة مباراة الزمالك والجيش الرواندي عبر قناة MBC مصر 2 مجانًا، كما تنقل شبكة beIN Sports منافسات البطولة.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مباراة العودة يوم السبت 24 أكتوبر الجاري في القاهرة، سعيًا لحسم التأهل ومواصلة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك الجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الزمالك

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