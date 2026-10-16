قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي اليوم بدوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى مباراة الزمالك والجيش الرواندي، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027.

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل لقاء العودة في القاهرة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم؟

أعلنت قناة MBC مصر 2 نقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي مجانًا، بينما تنقل شبكة beIN Sports مباريات البطولة ضمن حقوقها الخاصة بالبث.

وتتيح القناة المفتوحة للجماهير متابعة المواجهة دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع، عبر استقبالها على القمر الصناعي نايل سات.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

تقام المباراة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ويبحث الزمالك عن بداية قوية في مشواره الأفريقي، بعدما تأهل إلى دور الـ32 بالفوز على إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.

وتقام مباراة الإياب في القاهرة يوم السبت 24 أكتوبر الجاري، لحسم المتأهل إلى الدور التالي من البطولة.