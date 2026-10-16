شبكة تركية تحتفي بظهور محمد صلاح قائدًا لطرابزون: كاريزما مختلفة

أشادت شبكة «Deplasske» التركية بالنجم المصري محمد صلاح، قائد فريق طرابزون سبور، بعد تألقه في الفوز على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027.

وكتبت الشبكة التركية تعليقًا على ظهور صلاح مع شارة القيادة: «لم تكن شارة قيادة طرابزون بهذه الكاريزما من قبل»، في إشارة إلى التأثير الذي يتركه النجم المصري مع الفريق التركي.

وقدم صلاح أداءً مميزًا خلال المباراة التي أقيمت على ملعب «تاميلان» بمدينة تامبيري الفنلندية، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44، بتسديدة رائعة داخل الشباك، وأسهم في صناعة هدف آخر.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز فرانكولينو تقدم طرابزون سبور بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47، قبل أن يقلص بيتري بينانين الفارق لكوبس في الدقيقة 54.

وغادر صلاح أرض الملعب في الدقيقة 55، ليشارك نوح سافيولو بدلًا منه، بعدما ساهم في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال مشاركته.

وفي الدقائق الأخيرة، سجل فرانكولينو الهدف الرابع لطرابزون سبور في الدقيقة 90+1، بينما أحرز جوستاف إنجفال الهدف الثاني للفريق الفنلندي في الدقيقة 90+6، لتنتهي المباراة بفوز الفريق التركي بنتيجة 4-2.