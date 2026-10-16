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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف حازم ينتقد تقييم الأهلي بعد الفوز على الزمالك

شريف حازم
شريف حازم
سارة عبد الله

انتقد شريف حازم، نجم الأهلي السابق، الانتقادات التي تعرض لها الفريق الأحمر عقب فوزه على الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة القمة، مستنكرًا الحديث عن تراجع مستوى الأهلي وعدم تقديمه أداءً ممتعًا، رغم تحقيقه الفوز.

وقال شريف حازم، خلال تصريحات تلفزيونية: «أول مرة أشوف فرقة خسرانة وبتقيّم.. بيقولك عموتة تعبان، وكان المفروض يكسب 5!».

وأضاف: «ويقولك دفاع الأهلي أسوأ دفاع في الدوري.. طب إنت جبت فيه جول؟ يقولك لأ! ويقولك الأهلي كسب بس مش ممتع.. هو أنا المفروض أكسبك وأمتعك؟ أعمل الاتنين إزاي دي؟!».

وتابع منتقدًا الرغبة في الجمع بين الفوز والاستمتاع بالأداء: «أمتع جمهورين إزاي؟ أول مرة أشوف فرقة بتخسر وعايزة تستمتع!».

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة جديدة في مشواره الإفريقي، عندما يحل ضيفًا على كيتارا الأوغندي، غدًا السبت، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى أوغندا، الأربعاء، استعدادًا للمباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة على استاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، حيث يطمح الأهلي إلى مواصلة مشواره في البطولة القارية والمنافسة على لقب الكونفدرالية الإفريقية.

شريف حازم الزمالك مباراة القمة

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