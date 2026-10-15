ناقد رياضي: رحيل بعض النجوم الكبار عن الأهلي أصبح ضرورة

أكد الناقد الرياضي عصام شلتوت، ضرورة رحيل بعض النجوم الكبار عن صفوف النادي الأهلي، مشيرًا إلى أهمية التعامل بشكل مناسب مع ملف حراسة المرمى، وعدم إبعاد الحارس الأول والأكثر خبرة عن المشاركة بشكل مفاجئ.

وقال عصام شلتوت، في تصريحات مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج «البريمو»، إن الأهلي يحتاج إلى إجراء بعض التغييرات في صفوفه، موضحًا أن هناك عددًا من النجوم الكبار الذين يجب أن يرحلوا عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الناقد الرياضي أن الحارس الأول والأكثر خبرة في أي نادٍ بالعالم لا يجوز أن يجلس على مقاعد البدلاء بشكل مفاجئ، في إشارة إلى ضرورة مراعاة خبرات اللاعبين الكبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاركة في المباريات.

وشدد شلتوت على أهمية اعتماد الجهاز الفني للأهلي على جميع اللاعبين الموجودين في الفريق، ومنحهم الفرصة للمشاركة، بما يضمن تجهيز أكبر عدد ممكن من العناصر والاستفادة من قدراتهم خلال المباريات المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة جميع اللاعبين ستمنح الجهاز الفني بدائل متعددة، وتساعد الفريق على امتلاك مساحة أكبر من الاختيارات خلال بقية الموسم، في ظل أهمية الحفاظ على جاهزية العناصر المختلفة.