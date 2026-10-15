رابطة الأندية تستعد لإعلان عقوبات الجولة السادسة اليوم

تستعد رابطة الأندية المصرية المحترفة لإعلان عقوبات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري اليوم بعد إطلاع إدارة المسابقات، برئاسة طه عزت على تقارير حكام ومراقبي المباراة.

وينتظر جمهور الأهلي والزمالك معرفة العقوبات بعد أحداث القمة الأخيرة التي شهدت هتافات مسيئة من جانب جمهور الفريقين.

ومن المتوقع تطبق عقوبات على جماهير الأهلي والزمالك وقد تصل للغرامة المالية المقدرة بنحو 100 ألف جنيه مصري بسبب هتافاتهم.

مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يواجه الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي في الرابعة عصر السبت المقبل، على ملعب هويما سيتي بأوغندا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في القاهرة يوم 25 أكتوبر الجاري.