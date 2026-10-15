1.5 مليون جنيه.. إنبي يطالب الأهلي بمستحقات مشاركة لاعبه مع منتخب مصر

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن مطالبة نادي إنبي للنادي الأهلي بالحصول على مستحقات مالية متأخرة، تتعلق بالبند الخاص بمشاركة اللاعب علي محمود مع منتخب مصر، والتي تبلغ قيمتها مليونًا ونصف المليون جنيه.

وقالت ريهام حمدي، عبر برنامج «ملعب أون»، إن نادي إنبي أرسل خطابًا رسميًا إلى النادي الأهلي، يطالبه فيه بالحصول على مستحقات البونص الخاص بمشاركة علي محمود مع منتخب مصر، بعدما لم يحوّل الأهلي المبلغ المستحق عقب مشاركة اللاعب مع المنتخب.

وأضافت أن إنبي خاطب الأهلي رسميًا خلال الـ48 ساعة الأخيرة، للمطالبة بالحصول على المبلغ المستحق، والبالغ مليونًا ونصف المليون جنيه، وفقًا لما ذكرته خلال البرنامج.

وتأتي هذه المطالبة في إطار المستحقات المالية التي يسعى نادي إنبي للحصول عليها من الأهلي، على خلفية مشاركة اللاعب مع المنتخب، وسط ترقب لما ستسفر عنه مخاطبات الناديين بشأن تسوية المبلغ.