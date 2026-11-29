يعد العيش الفينو من الأطعمة الشائعة في وجبات الأطفال، خاصة عند تحضير السندويتشات للمدرسة أو تقديمه مع الجبن والبيض. ورغم أنه يوفر الطاقة التي يحتاجها الجسم، فإن الاعتماد عليه بصورة متكررة قد لا يكون الخيار الأفضل، خصوصًا إذا كان مصنوعًا من الدقيق الأبيض المكرر ويحل محل أنواع الخبز المصنوعة من الحبوب الكاملة.

وتكمن المشكلة الأساسية في القيمة الغذائية الأقل للدقيق الأبيض مقارنة بالحبوب الكاملة، وليس في أن تناول قطعة فينو من حين لآخر يسبب ضررًا مباشرًا للطفل.

1. انخفاض محتواه من الألياف

يُصنع الفينو الأبيض عادةً من الدقيق المكرر الذي يفقد جزءًا كبيرًا من النخالة والجنين أثناء التصنيع، وهما من الأجزاء التي تحتوي على الألياف والعناصر الغذائية.

وقد يؤدي الاعتماد على هذا النوع من الخبز بدلًا من الحبوب الكاملة إلى انخفاض كمية الألياف التي يحصل عليها الطفل، وهي مهمة لدعم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

2. لا يوفر الشبع لفترة طويلة مثل الحبوب الكاملة

تساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالامتلاء، ولذلك قد يكون الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أكثر إشباعًا من الخبز الأبيض لدى بعض الأطفال.

وعندما يعتمد الطفل على الفينو وحده في وجباته، دون إضافة مصادر البروتين والخضراوات والفواكه، قد لا يحصل على وجبة متوازنة.

3. قد يؤثر في توازن الوجبة الغذائية

لا يمثل الفينو مشكلة بمفرده، لكن تكرار تقديمه بدلًا من خيارات متنوعة قد يجعل النظام الغذائي للطفل أقل غنى بالألياف وبعض العناصر الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة.

كما أن الحشوات المصاحبة له مهمة؛ فإضافة اللحوم المصنعة أو الجبن شديد الملوحة والصلصات الغنية بالدهون قد تجعل الوجبة أعلى في الصوديوم والدهون المشبعة.

4. هل يرفع العيش الفينو سكر الدم؟

يحتوي الخبز الأبيض على كربوهيدرات سهلة الهضم نسبيًا، وقد يؤدي تناوله إلى ارتفاع مستوى سكر الدم بعد الوجبة. ويختلف تأثيره حسب حجم الحصة وما يؤكل معه، واحتياجات الطفل الصحية.

لذلك يُفضل تقديمه مع مصدر للبروتين مثل البيض أو الجبن المناسب لعمر الطفل، وإضافة الخضراوات أو الفاكهة بدلًا من الاعتماد عليه وحده.

ما البدائل الأفضل للعيش الفينو؟

يمكن تنويع وجبات الطفل باستخدام خبز الحبوب الكاملة أو خبز القمح الكامل أو الشوفان، مع التأكد من قراءة المكونات واختيار المنتجات التي تحتوي على الحبوب الكاملة كمكون أساسي.

ومن المهم أيضًا تقديم الفواكه والخضراوات والبقوليات ضمن الوجبات اليومية، لأن تنوع الطعام يساعد الطفل على الحصول على احتياجاته الغذائية.

هل يجب منع الفينو تمامًا؟

لا توجد ضرورة لمنع الطفل من تناول الفينو بصورة مطلقة، إذ يمكن إدخاله ضمن نظام غذائي متوازن وبكميات مناسبة. الأهم هو عدم جعله المصدر الأساسي أو الوحيد للحبوب في غذاء الطفل، والاهتمام بتنوع الوجبات وجودتها.

المصدر هيلثي لاين