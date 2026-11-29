أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ، انقطاع المياه عن مجلسي قروي طنسا بني مالو و قمبش بمركز ببا من الساعة 1 ظهر يوم الإثنين الموافق 2026/11/30 وحتى الساعة 1 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/12/1 لمدة 12 ساعة وذلك لوجود أعمال إحلال و تجديد خط طرد محطة مياه البرانقة قطر 10 بوصه ربط علي خط 450مم ضمن توسعات محطة مياه كفر ناصر بمركز ببا.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين تدبير احتياجتهم من المياه خلال تلك الفترة، و سيتم تدبير سيارات مياه شرب نقية في حالة الحاجه إليها، و في حال وجود شكاوي أو إستفسارات الأتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أو واتساب 01211175827