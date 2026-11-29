تحت رعاية محافظ بني سويف اللواء عبدالله عبدالعزيز ، تواصل إدارة شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة ندواتها التوعوية للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "أسرتي قوتي"، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية كريمة من السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، وضمن مبادرة المحافظة "بني سويف صديقة لذوي الإعاقة"، التي تستهدف تسليط الضوء على جهود الدولة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز وعي المجتمع بحقوقهم، وترسيخ ثقافة الدمج والمشاركة المجتمعية.

حيث عقدت إدارة شؤون الإعاقة اللقاء السادس ضمن سلسة لقاءاتها التوعوية للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ندوة توعوية بديوان عام المحافظة، استهدفت الرائدات الريفيات على مستوى المحافظة، بمشاركة أكثر من 90 رائدة ريفية، بهدف تعزيز دورهن في نشر الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالخدمات المقدمة لهم، ودعم التواصل مع الأسر بما يسهم في وصول التوعية إلى مختلف القرى والمناطق.

وأوضح سيد سعد_مُنسق المبادرة الرئاسية"أسرتي قوتي"_مدير إدارة شؤون ذوي الإعاقة بالمحافظة، أن اللقاء تناول التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية تكاتف جهود الجهات المعنية والمجتمع في دعمهم وتمكينهم، ومناقشة آليات تذليل المعوقات التي تواجه العمل في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

كما تمت الإشارة إلى التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية المنظمة لها، بما يسهم في رفع وعي الرائدات الريفيات بطبيعة تلك الحقوق، وتعزيز قدرتهن على توصيل المعلومات الصحيحة للأسر، والتعريف بسبل الدعم والرعاية المتاحة، فضلاً عن ترسيخ مفاهيم المساواة وعدم التمييز، وتشجيع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.