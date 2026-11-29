نفذت مديرية التموين ببني سويف،تحت إشراف المهندس محمد عبدالرحمن مدير عام المديرية، سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق العامة والأنشطة التجارية ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر 2026، أسفرت عن تحرير 542 مخالفة تموينية، في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق، وضبط منظومة تداول السلع والخدمات.

وبحسب بيان المديرية، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 274 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين مخالفات المخابز والملاحظات المتعلقة بمنظومة إنتاج الخبز كما تم تحرير 76 مخالفة للبدالين التموينيين ومشروع "جمعيتي" و50 مخالفة بالأسواق العامة، شملت مخالفات الغش التجاري ومحاضر سحب عينات.

كما تضمنت نتائج الحملات تحرير 6 محاضر لبدء النشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري، و56 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة إلى 43 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 37 مخالفة.