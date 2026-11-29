عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث أكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث الوراق بسرعة تحرك الحكومة والجهات المعنية لتقديم الرعاية للمصابين ومساندة أسر الضحايا والمتضررين.

وقال رئيس الوزراء إنه سيكون هناك استراتيجية للحد من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية تنفذها الوزارات المعنية بسياسات وإجراءات محددة.

وأضاف أن الحكومة ستعمل على إدخال أي تعديلات تشريعية تسهم في الحد من حوادث الطرق، مشددا على أن ألم الفقد وما خلفه حادث الوراق من معاناة يفوق ما يمكن أن تجبره التعويضات مهما بلغت قيمتها.

ولفت إلى أنه تم حصر الخسائر المادية جراء حادث الوراق لتعويض المتضررين عنها بشكل كامل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان إجمالي التبرعات وقيمة المساعدات والتعويضات لكل مستحق وآليات صرفها.