أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا حتى تلبية شروط بلاده، مجددًا تمسك طهران بموقفها بشأن الممر الملاحي الاستراتيجي، في ظل استمرار التوترات مع الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية، اليوم الأحد، نقلًا عن وكالة الأنباء الآسيوية «ANI»، أن حاتمي أدلى بهذه التصريحات، السبت، في رسالة تهنئة وجهها إلى القوات البحرية الاستراتيجية بالجيش الإيراني بمناسبة يوم البحرية، الذي يوافق 28 نوفمبر من كل عام.

ونقلت الصحيفة عن حاتمي قوله إن مضيق هرمز «سيظل مغلقًا حتى تلبية شروط إيران»، مشيدًا بأفراد البحرية المشاركين في تنفيذ مهمة إبقاء المضيق مغلقًا، ومعتبرًا أن القوات البحرية الإيرانية، بالتعاون مع بقية أفرع القوات المسلحة، أظهرت قدراتها في مضيق هرمز وخليج عُمان.

وأضاف القائد العام للجيش الإيراني، وفقًا لما أوردته «هندوستان تايمز»، أن القوات البحرية الإيرانية كشفت ما وصفه بضعف خصوم بلاده وعجزهم، وحققت انتصارات متكررة في المواجهات البحرية، وذلك بحسب ما جاء في رسالته التي نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيسنا» تفاصيلها.

وفي سياق متصل، شدد حاتمي على استعداد الجيش الإيراني للرد على أي عمل عدائي يستهدف بلاده، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستواجه أي جهة تقدم على مهاجمة إيران دون تردد.

كما أكد أن البحرية الاستراتيجية الإيرانية ترى أن من واجبها تعزيز القدرات البحرية للبلاد، ومواصلة تطوير إمكاناتها العسكرية، إلى جانب الرد بقوة على ما وصفه بالعدوان، مشيرًا إلى أن القوات البحرية لن تتراجع عن موقفها.

وتأتي تصريحات حاتمي في وقت تتواصل فيه التوترات بشأن مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية، وسط خلافات بين طهران وواشنطن بشأن شروط إعادة فتحه أمام حركة الملاحة بصورة طبيعية.