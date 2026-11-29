قرّرت السلطات في غينيا بيساو تنظيم أول انتخابات بلدية في تاريخ البلاد خلال عام 2027، بالتزامن مع تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان مقررًا إجراؤها في 6 ديسمبر 2026، إلى 26 نوفمبر 2027.

وذكر موقع «أفريقيا 24 تي في» الإخباري الأفريقي، اليوم الأحد، أن مرسومًا رئاسيًا نص على إرجاء الاستحقاقين الانتخابيين، في خطوة تعني تمديد الجدول الزمني للعملية الانتخابية لمدة تقارب عامًا، مع تحديد موعد جديد للتصويت في أواخر نوفمبر 2027.

وأوضح المرسوم أن قرار التأجيل جاء بسبب نقص الإمكانات التقنية والمادية والمالية اللازمة لتنظيم الانتخابات في موعدها السابق، إلى جانب الحاجة إلى توفير الضمانات الكافية لشفافية العملية الانتخابية.

ويعني القرار أن غينيا بيساو تستعد لتنظيم استحقاق انتخابي جديد على المستوى المحلي، يتمثل في إجراء أول انتخابات بلدية خلال عام 2027، بما يتيح اختيار ممثلين للمجالس البلدية، وفقًا للترتيبات التي ستعلنها السلطات لاحقًا.

ولم يحدد المرسوم، بحسب المعلومات الواردة، موعدًا تفصيليًا لإجراء الانتخابات البلدية، مكتفيًا بالإشارة إلى تنظيمها خلال العام المقبل، فيما حدد 26 نوفمبر 2027 موعدًا جديدًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ويأتي التأجيل في ظل تحديات تتعلق بالاستعدادات اللوجستية والتمويلية للعملية الانتخابية، إذ ربطت السلطات إجراء الانتخابات في موعدها بتوافر الموارد اللازمة، فضلًا عن ضمان الشفافية، بما يشمل تهيئة الظروف الفنية والمادية المطلوبة لتنظيم عملية تصويت موثوقة.